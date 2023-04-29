Президент Чехии расписался на технике подразделения ВСУ, которое едет на фронт

Сегодня, 29 апреля, во время визита в Украину чешский президент Петр Павел расписался на технике подразделения ВСУ, которое отправляется на фронт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Я знаю это ощущение. Ваше подразделение следует на фронт, вы хотите идти с ними, вы хотите подавать пример. Как командир, я всегда поддерживал своих бойцов. Сегодня это уже не моя роль", - написал президент Чехии.

Фото: президент Чехии Петр Павел (twitter.com prezidentpavel)

Он отметил, что пришел, чтобы придать украинским бойцам отваги.

"Мы с вами. Вы отомстите за павших, вернете себе свободу. Россия, домой!", - добавил Павел.

Напомним, вчера президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой .

В этот момент в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Поэтому чешскому президенту вместе с коллегой пришлось пройти к укрытию .

Однако уже сегодня Павел посетил Днепр и вместе с председателем Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком почтил память жертв российской агрессии.

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