Президент Чехії роз'яснив, чим загрожує Європі програш України у війні

"Чесно кажучи, про "втому" можуть говорити тільки Україна і Росія... В наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають. Єдиний наш тягар щодо допомоги Україні – це прийом біженців та певне зниження комфорту. Ми не відчуваємо страждань", - сказав чеський лідер.

Водночас, зазначив він, у Європи виникнуть серйозні проблеми, якщо деякі політики будуть безвідповідальними у використанні інфляції або зростання цін на енергоносії для налаштовування виборців проти допомоги Україні.

"Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом", - зазначив Павел.

Програш України загрожує безпеці

У цьому контексті президент Чехії висловив розчарування тим, що позиція Угорщини заблокувала надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд євро.

"Якщо ми вважаємо, що війна в Україні – це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні. Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити Росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому", - заявив Павел.

Він переконаний, що чим швидше буде вирішене питання фінансової допомоги Україні, тим краще для всіх.

Меседжі Петра Павела з підтримки України

20 грудня Петр Павел зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі лідери обговорили війну в Україні.

В контексті зустрічі, чеський лідер зазначив, що Франція і Чехія усвідомлюють ризики, пов'язані з можливим успіхом Росії у війні проти України. Саме тому розширення ЄС - досить важливий крок.

Блокування Угорщиною фінансової допомоги Україні від ЄС

Європейський Союз підготував план фінансової підтримки України на 50 млрд євро, терміном на чотири роки. З цієї суми пряма бюджетна підтримка складе 39 млрд, 8 млрд підуть в інвестиційний фонт і ще 3 млрд - на технічну підтримку.

Лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті Європейської ради у Брюсселі 14 грудня. 26 країн підтримали надання коштів Україні, однак Угорщина ветувала на це рішення.

Будапешт вимагає від Брюсселя розморозити пакет допомоги для Угорщини на 30 млрд євро. Кошти були заблоковані через проблеми з верховенством закону і хабарництва у країні.

Нещодавно ЄС розморозив 10 млрд євро з цієї суми в обмін на згоду угорців не блокувати початок переговорів про вступ України. Для розблокування решти коштів, Будапешт має виконати низку умов.

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