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Франція і Чехія розуміють ризик можливої перемоги Росії в Україні, - президент Павел

Середа 20 грудня 2023 21:32
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Франція і Чехія розуміють ризик можливої перемоги Росії в Україні, - президент Павел Архівне фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Франція і Чехія усвідомлюють ризики, пов'язані з можливим успіхом Росії у війні проти України. Саме тому розширення Європейського союзу є важливим кроком.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Павло сьогодні провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, вони обговорювали війну в Україні.

"Ми поділяємо з Францією точку зору, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що не бачимо іншої і кращої альтернативи. Якщо Україна хоче витримати тиск Росії, ми повинні допомагати їй більше і, за можливості, швидше", - сказав Павел.

Також Павел заявив, що Європі бракує деяких важливих можливостей для захисту своїх інтересів і захисту від агресорів, включно з розвідкою або стратегічною логістикою.

"Європа змирилася зі своїм розвитком в останні десятиліття", - сказав президент.

ЄС потрібно розширювати

Окремо він заявив, що Франція і Чехія усвідомлюють ризики, пов'язані з можливим успіхом Росії у війні з Україною.

"Унаслідок агресії Путіна у нас склалася дуже близька думка про важливість розширення Євросоюзу за рахунок включення до нього інших країн. Я також ціную домовленість щодо підтримки України", - сказав президент Чехії.

Інші заяви Петра Павела про війну в Україні

Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років.

Також Павел говорив, що нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час наразі йде на користь Росії.

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Франція Російська Федерація Чехія Війна в Україні
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