Президент Чехії попередив про загрозу для чеської ініціативи з постачання снарядів ЗСУ

Чехія не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які заплановані на жовтень цього року.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

При цьому він також не виключив, що вибори призведуть до зміни уряду, і дав зрозуміти, що пріоритети нової влади можуть змінитись, але ключові вектори поки що важко оцінити.

"Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України - це невід'ємна частина нашої власної безпеки", - заявив Павел.

Підтримка ЗСУ з боку Чехії

Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Вже у червні 2024 року Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських снарядів, закуплених за її ініціативою. Загалом нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова розповіла, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів триває. Наразі Чехія інвестувала в цю ініціативу 1 мільярд чеських крон.

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