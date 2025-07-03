Президент Чехии предупредил об угрозе для чешской инициативы по поставкам снарядов ВСУ
Чехия не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые запланированы на октябрь этого года.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Поскольку я считаю, что поддержка Украины - это неотъемлемая часть нашей собственной безопасности", - заявил Павел.
При этом он также не исключил, что выборы приведут к смене правительства, и дал понять, что приоритеты новой власти могут измениться, но ключевые векторы пока трудно оценить.
Поддержка ВСУ со стороны Чехии
Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.
Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе. В общем недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов продолжается. Сейчас Чехия инвестировала в эту инициативу 1 миллиард чешских крон.
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