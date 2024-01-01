ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Чехії підтримав перехід країни на євро

Прага, Понеділок 01 січня 2024 16:32
UA EN RU
Президент Чехії підтримав перехід країни на євро Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Чехії Петр Павел виступив за перехід його країни на євро. Він вважає такий крок "логічним майбутнім" для Чехії.

Як повідомляє РБК-Україна, заява Павела наводить Novinky.cz.

За його словами, Чехії потрібно робити конкретні кроки, які дозволять країні увійти в єврозону.

"Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта - це логічне майбутнє", - додав глава чеської держави.

Перехід Чехії на євро

Зазначимо, що Чехія є однією з семи країн-членів ЄС, яка не використовує євро як національну валюту.

Країна зобов'язалася увійти в єврозону ще у 2004 році, коли стала членом Євросоюзу.

Ще у минулому році прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що країна не перейде на євро за його уряду. Він вважає такий крок "нереалістичним зараз".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Хорватія перейшла на євро з 1 січня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Евросоюз
NEWS
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році