Хорватія переходить на євро та очікує економічного підйому, - FT

Перехід на євро для цієї європейської країни, яка незабаром увійде до Шенгенської зони, є логічним кроком, бо на єдину валюту єврозони тут вже припадає половина всіх банківських депозитів і 60% усіх кредитів. Як пише FT, це більше, ніж у будь-якій країні за межами єврозони.

Крім того, на думку оглядачів видання, це стане символічним стимулом для європейської єдності, оскільки Росія намагається підірвати її своєю війною проти України.

"Це - вотум довіри до зони євро, і Хорватія безумовно виграє від щита євро", - заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.

За словами експертів, перехід з хорватської куни на євро має принести користь національній економіці, оскільки наявність єдиної валютної зони у країні з 4-мільйонним населенням зробить її привабливішою для іноземних інвестицій і мотивує зовнішню торгівлю і майже 70% туризму.

"Хорватія - це країна, яка отримає найбільший прибуток від вступу до єврозони, оскільки це усуне валютний ризик, який у Хорватії найвищий", - зауважив голова Центрального банку Хорватії Борис Вуйчич.

За його словами, Хорватія має валютні резерви у розмірі 27 млрд євро - це 40% ВВП країни. При цьому прибутковість 10-річних державних облігацій Хорватії склала близько 3,5%, що нижче, ніж в Італії та Греції, і трохи вище, ніж в Іспанії, хоча країна ще не приєдналася до євро. Тобто, як наголосив Вуйчич, існує величезний ефект довіри. Він визнав ризик того, що хорватські споживачі звинувачуватимуть саме євро у високій інфляції, яка минулого місяця досягла 13,5%. Проте в середньому країни, які перейшли на євро, зазнали зростання інфляції всього на 0,2-0,4 п. п., хоча й у періоди нижчого зростання цін.

Щоб підвищити прозорість ціноутворення, магазини в Хорватії з вересня наступного року мають відображати вартість товарів як у кунах, так і євро, і робитимуть це до кінця 2023 року. Підприємствам погрожують штрафами, якщо ті спробують скористатися просто підвищенням цін.