Хорватія переходить на євро та очікує економічного підйому, - FT
З 1 січня 2023 року Хорватія стане двадцятою країною, яка вводить у свій грошовий обіг євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Перехід на євро для цієї європейської країни, яка незабаром увійде до Шенгенської зони, є логічним кроком, бо на єдину валюту єврозони тут вже припадає половина всіх банківських депозитів і 60% усіх кредитів. Як пише FT, це більше, ніж у будь-якій країні за межами єврозони.
Крім того, на думку оглядачів видання, це стане символічним стимулом для європейської єдності, оскільки Росія намагається підірвати її своєю війною проти України.
"Це - вотум довіри до зони євро, і Хорватія безумовно виграє від щита євро", - заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.
За словами експертів, перехід з хорватської куни на євро має принести користь національній економіці, оскільки наявність єдиної валютної зони у країні з 4-мільйонним населенням зробить її привабливішою для іноземних інвестицій і мотивує зовнішню торгівлю і майже 70% туризму.
"Хорватія - це країна, яка отримає найбільший прибуток від вступу до єврозони, оскільки це усуне валютний ризик, який у Хорватії найвищий", - зауважив голова Центрального банку Хорватії Борис Вуйчич.
За його словами, Хорватія має валютні резерви у розмірі 27 млрд євро - це 40% ВВП країни. При цьому прибутковість 10-річних державних облігацій Хорватії склала близько 3,5%, що нижче, ніж в Італії та Греції, і трохи вище, ніж в Іспанії, хоча країна ще не приєдналася до євро. Тобто, як наголосив Вуйчич, існує величезний ефект довіри. Він визнав ризик того, що хорватські споживачі звинувачуватимуть саме євро у високій інфляції, яка минулого місяця досягла 13,5%. Проте в середньому країни, які перейшли на євро, зазнали зростання інфляції всього на 0,2-0,4 п. п., хоча й у періоди нижчого зростання цін.
Щоб підвищити прозорість ціноутворення, магазини в Хорватії з вересня наступного року мають відображати вартість товарів як у кунах, так і євро, і робитимуть це до кінця 2023 року. Підприємствам погрожують штрафами, якщо ті спробують скористатися просто підвищенням цін.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Хорватія планує виділити для України майже 3 млн євро. Кошти підуть на придбання машин для розмінування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд Хорватії схвалив навчання українських військових на своїй території, незважаючи на позицію президента країни.
Крім того, Міноборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ.
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