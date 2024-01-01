ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Чехии поддержал переход страны на евро

Прага, Понедельник 01 января 2024 16:32
UA EN RU
Президент Чехии поддержал переход страны на евро Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Чехии Петр Павел выступил за переход его страны на евро. Он считает такой шаг "логичным будущим" для Чехии.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Павела приводит Novinky.cz.

По его словам, Чехии нужно делать конкретные шаги, которые позволят стране войти в еврозону.

"Пришло время, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта - это логичное будущее", - добавил глава чешского государства.

Переход Чехии на евро

Отметим, что Чехия является одной из семи стран-членов ЕС, которая не использует евро в качестве национальной валюты.

Страна обязалась войти в еврозону еще в 2004 году, когда стала членом Евросоюза.

Еще в прошлом году премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна не перейдет на евро при его правительстве. Он считает такой шаг "не реалистичным на данный момент".

Напомним, ранее стало известно, что Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Евросоюз
NEWS
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году