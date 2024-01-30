Президент Чехії назвав ключові тези, які потрібні Україні для протистояння Росії

Президент Чехії Петр Павел виказав свою думку щодо необхідності постачання зброї для України. Як стверджує чеський лідер, західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву польському мовнику TVN24
За словами Павела, на думку партнерів Заходу дані дії потрібно запровадити з огляду на те, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою на відміну від Росії.
Він підкреслив, що для цього Києву необхідна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії: артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.
"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав чеський лідер.
Чехія є одним із головних союзників України, Прага з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає не лише гуманітарну, а й військову допомогу.
Нещодавно повідомлялося, що українські воїни зможуть продовжити навчання у Чехії у 2024 році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.
Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що країна видала ліцензії для комерційних постачань військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд. крон (4,7 млрд євро).
Пізніше також стало відомо, що Чехія закупить боєприпаси для РПГ-7 у збройової компанії STV Group для навчання українських військових на суму до 2,5 млрд крон (110,1 млн доларів).
Напередодні прем'єр-міністри Данії та Чехії Метте Фредеріксен та Петр Фіала обговорили потребу України в боєприпасах. Планують порушити це питання знову під час саміту Європейського союзу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.