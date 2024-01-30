Президент Чехії назвав ключові тези, які потрібні Україні для протистояння Росії

За словами Павела, на думку партнерів Заходу дані дії потрібно запровадити з огляду на те, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою на відміну від Росії.

Він підкреслив, що для цього Києву необхідна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії: артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав чеський лідер.