Президент Чехии назвал ключевые тезисы, необходимые Украине для противостояния России

Со слова Павела, по мнению партнеров Запада, данные действия нужно ввести, учитывая, что у Украины сейчас есть ограниченные возможности действий на поле боя в отличие от России.

Он подчеркнул, что для этого Киеву необходимо не только чисто оборонительное оружие, но и препятствие поставкам российской армии: артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также западные истребители F-16.

"Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров", - добавил чешский лидер.