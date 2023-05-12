Президент Чехії про майбутній контрнаступ ЗСУ: шанси на успіх високі

Шанси на значний успіх України в ході майбутнього контрнаступу високі, але є і загроза великих втрат.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел.
"Звичайно, є велика надія, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна мотивована, добре підготовлена, її війська досвідчені і, звичайно, не мають таких недоліків, як російська армія", - зазначив глава чеської держави.
За його словами, російська армія має серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але провалу оборони очікувати не варто.
"Росія мала час підготувати відносно якісну і глибоку оборону по кількох лініях, яка, у разі ефективного використання, коштуватиме Україні великих втрат", - додав Павел.
При цьому президент підкреслив, що поки що неможливо передбачити, яку територію Україні вдасться деокупувати, оскільки можливі різні сценарії розвитку подій.
"Не завжди все йде відповідно до бажань і планів, але я думаю, що шанси на значний український успіх дійсно високі", - наголосив Павел.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна вже до зими хоче завершити війну, а контрнаступів може бути кілька.
Також ми писали, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна вже отримала всю необхідну зброю для контрнаступу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.