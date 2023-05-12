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Президент Чехії про майбутній контрнаступ ЗСУ: шанси на успіх високі

Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Шанси на значний успіх України в ході майбутнього контрнаступу високі, але є і загроза великих втрат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел.

"Звичайно, є велика надія, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна мотивована, добре підготовлена, її війська досвідчені і, звичайно, не мають таких недоліків, як російська армія", - зазначив глава чеської держави.

За його словами, російська армія має серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але провалу оборони очікувати не варто.

"Росія мала час підготувати відносно якісну і глибоку оборону по кількох лініях, яка, у разі ефективного використання, коштуватиме Україні великих втрат", - додав Павел.

При цьому президент підкреслив, що поки що неможливо передбачити, яку територію Україні вдасться деокупувати, оскільки можливі різні сценарії розвитку подій.

"Не завжди все йде відповідно до бажань і планів, але я думаю, що шанси на значний український успіх дійсно високі", - наголосив Павел.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна вже до зими хоче завершити війну, а контрнаступів може бути кілька.

Також ми писали, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна вже отримала всю необхідну зброю для контрнаступу.

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