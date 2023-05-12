Президент Чехии о предстоящем контрнаступлении ВСУ: шансы на успех высоки

"Конечно, есть большая надежда, что украинское контрнаступление будет успешным, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, ее войска опытны и, конечно, не обладают такими недостатками, как российская армия", - отметил глава чешского государства.

По его словам, у российской армии наблюдаются серьезные проблемы с логистикой и моральным духом, но провала обороны ожидать не стоит.

"У России было время подготовить относительно качественную и глубокую оборону по нескольким линиям, которая, в случае эффективного использования, будет стоить Украине больших потерь", - добавил Павел.

При этом президент подчеркнул, что пока невозможно предсказать, какую территорию Украине удастся деоккупировать, поскольку возможны различные сценарии развития событий.

"Не всегда все идет в соответствии с желаниями и планами, но я думаю, что шансы на значительный украинский успех действительно высоки", - подчеркнул Павел.