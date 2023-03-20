Президент Чехії про контрнаступ України: буде лише одна спроба

За його словами, контрнаступ має відбутися протягом кількох місяців, а "вікно можливостей відкрито цього року". На думку Павела, після наступної зими зберегти значний рівень допомоги буде вкрай важко.

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Павел.

Крім того, він нагадав, що наступного року в США відбудуться президентські вибори, тому питання допомоги Україні може відійти на другий план.

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Водночас він наголосив, що не закликає Україну до поступок щодо території. Чеський президент зазначив, що партнери та союзники не повинні штовхати українців чи надавати плани, а лише допомагати у боротьбі з агресором.