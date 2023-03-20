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Президент Чехії про контрнаступ України: буде лише одна спроба

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, щоб звільнити території. На ще один може не вистачити ресурсів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

За його словами, контрнаступ має відбутися протягом кількох місяців, а "вікно можливостей відкрито цього року". На думку Павела, після наступної зими зберегти значний рівень допомоги буде вкрай важко.

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Павел.

Крім того, він нагадав, що наступного року в США відбудуться президентські вибори, тому питання допомоги Україні може відійти на другий план.

"

Водночас він наголосив, що не закликає Україну до поступок щодо території. Чеський президент зазначив, що партнери та союзники не повинні штовхати українців чи надавати плани, а лише допомагати у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, 9 березня відбулася церемонія інавгурації Петра Павела. Він став четвертим президентом Чехії.

Крім того, відомо, що у квітні Павел хоче відвідати України за запрошення президента Володимира Зеленського.

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