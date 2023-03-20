Президент Чехії про контрнаступ України: буде лише одна спроба

Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, щоб звільнити території. На ще один може не вистачити ресурсів.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.
За його словами, контрнаступ має відбутися протягом кількох місяців, а "вікно можливостей відкрито цього року". На думку Павела, після наступної зими зберегти значний рівень допомоги буде вкрай важко.
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Павел.
Крім того, він нагадав, що наступного року в США відбудуться президентські вибори, тому питання допомоги Україні може відійти на другий план.
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Водночас він наголосив, що не закликає Україну до поступок щодо території. Чеський президент зазначив, що партнери та союзники не повинні штовхати українців чи надавати плани, а лише допомагати у боротьбі з агресором.
Нагадаємо, 9 березня відбулася церемонія інавгурації Петра Павела. Він став четвертим президентом Чехії.
Крім того, відомо, що у квітні Павел хоче відвідати України за запрошення президента Володимира Зеленського.
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