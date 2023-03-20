Президент Чехии о контрнаступлении Украины: будет только одна попытка

У Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, чтобы освободить территории. На еще одно может не хватить ресурсов.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По его словам, контрнаступление должно состояться в течение нескольких месяцев, а "окно возможностей открыто в этом году". По мнению Павела, после следующей зимы сохранить значительный уровень помощи будет крайне тяжело.
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Кроме того, он напомнил, что в следующем году в США состоятся президентские выборы, поэтому вопрос о помощи Украине может отойти на второй план.
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В то же время он подчеркнул, что не призывает Украину к уступкам по территории. Чешский президент отметил, что партнеры и союзники не должны толкать украинцев или предоставлять планы, а только помогать в борьбе с агрессором.
Напомним, 9 марта прошла церемония инаугурации Петра Павела. Он стал четвертым президентом Чехии.
Кроме того, известно, что в апреле Павел хочет посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
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