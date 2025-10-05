Президент Чехії готовий розпочати переговори про формування нового уряду

Вибори до парламенту Чехії

3 і 4 жовтня у Чехії відбулися парламентські вибори. За результатами голосування, до парламенту проходять шість політичних сил.

Найбільшу кількість голосів (35,15%, 82 мандати), - здобула партія ANO експрем'єра Чехії Андрія Бабіша. Другу сходинку з результатом 22,90% (51 мандат) посіла правоцентристська коаліція партій SPOLU чинного прем'єра Петра Фіали.

Для створення більшості у парламенті потрібен 101 мандат. У разі домовленості, коаліція партій ANO і SPOLU навіть разом матимуть лише 98 мандатів, тож їм доведеться залучати до коаліції депутатів з інших політсил.

Зазначимо, що Бабіш висловлюється проти надання військової допомоги Україні, його неофіційно називають "чеським Орбаном" за проросійську позицію.

Експрем'єр неодноразово висловлювався про намір покласти край "чеській ініціативі" з постачання артилерійських снарядів для ЗСУ коштом Заходу.

Про склад майбутньої коаліції в чеському парламенті та наслідки виборів, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна: "Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії".