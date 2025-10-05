Президент Чехии готов начать переговоры о формировании нового правительства

Президент Чехии Петр Павел констатировал выбор гражданами прозападного курса на парламентских выборах и готов оперативно начать переговоры о формировании нового правительства.
Об этом заявил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Х.
Глава государства отметил, что высокая явка на нынешних выборах четко демонстрирует заинтересованность граждан в общественной жизни и свидетельствует о чрезвычайной заботе людей о будущем нашей страны.
Он поблагодарил всех и отметил работу членов участковых избирательных комиссий, органов власти и учреждений, которые обеспечивали проведение выборов и подсчет голосов.
"Поздравляю движение ANO 2011 с победой на выборах и все политические партии, которые достигли успеха. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны", - отметил Павел.
Президент добавил, что завтра начнет переговоры по формированию правительства с партиями, которые получили успех на выборах и преодолели необходимый барьер для прохода в Палату депутатов.
3 и 4 октября в Чехии состоялись парламентские выборы. По результатам голосования, в парламент проходят шесть политических сил.
Наибольшее количество голосов (35,15%, 82 мандата), - получила партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша. Второе место с результатом 22,90% (51 мандат) заняла правоцентристская коалиция партий SPOLU действующего премьера Петра Фиалы.
Для создания большинства в парламенте нужен 101 мандат. В случае договоренности, коалиция партий ANO и SPOLU даже вместе будут иметь только 98 мандатов, поэтому им придется привлекать в коалицию депутатов из других политсил.
Отметим, что Бабиш высказывается против предоставления военной помощи Украине, его неофициально называют "чешским Орбаном" за пророссийскую позицию.
Экс-премьер неоднократно высказывался о намерении положить конец "чешской инициативе" по поставке артиллерийских снарядов для ВСУ за счет Запада.
