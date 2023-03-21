Президент Чехії бачить у Німеччині лідера Європи: вона має взяти ініціативу до своїх рук

У Чехії вважають, що Німеччина має стати європейським лідером. А також має "взяти відповідальність за Європу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президент Чехії Петра Павела в Twitter.

"Я закликав Німеччину в цю нову еру міжнародних відносин взяти ініціативу в геополітичних питаннях у свої руки та нести відповідальність за Європу, на яку ми можемо спиратися", - написав він за підсумками зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Президент Чехії додав, що його країна готова підтримати Німеччину в цьому питанні та "допомогти розбудувати єдність у всьому демократичному світі".

Зазначимо, цікаво, що в Польщі дещо іншої думки. Там стверджують, що увесь цивілізований світ об'єднався заради перемоги України у війні, яку розв'язала Росія. Однак є держави, що вагаються, а серед них найбільше - Німеччина.

Нагадаємо, нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц песимістично заявив, що російська загарбницька війна в Україні не може завершитися швидко.

Додамо, також у Німеччині зверталися до союзників із закликом бути готовим до тривалої війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.