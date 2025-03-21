Президент Чехии об атаке на Одессу: не похоже, что Россия хочет перемирия

Россияне атакуют гражданские цели в Украине в тот момент, когда начинаются переговоры о прекращении огня. Не похоже, что Москва серьезно настроена на перемирие.

Павел, который вчера, 20 марта, находился в Одессе во время массированной атаки российских дронов на город, заявил, что получил предварительную информацию об ударах. Согласно этой информации, это была крупнейшая атака дронов на Одессу. Россия использовала новую тактику.

"Судя по тому, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать какое-либо перемирие. Видимо, потребуется применить то давление, о котором говорил американский президент (США Дональд Трамп - ред.), и которое должно быть достаточно осязаемым для России, чтобы она отреагировала", - уточнил глава чешского государства.

Уже сегодня, 21 марта, Павел посетил детскую больницу "Охматдет" в Киеве, по которой оккупанты нанесли ракетный удар в прошлом году. Президент подчеркнул, что Россия фактически совершает военные преступления, когда атакует медицинские учреждения и машины "скорой".

"Судя по тому, что мне удалось услышать и что в конечном итоге задокументировано и передано в Гаагу (Международный суд и Международный уголовный суд), таких случаев были сотни… Если кто-то нападает на людей, которые беззащитны и находятся на лечении, это яркое доказательство варварства, у меня нет для этого другого слова", - подчеркнул он.