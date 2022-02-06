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Президент Чехии выступил против отправки военных НАТО в Украину: реакция Кулебы

Автор: Сергей Пышкин

Президент Чехии Милош Земан выступил против отправки военных НАТО в Украину. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это очередной попыткой подорвать отношения между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД.

В эфире для CNN Prima NEWS, Земан заявил, что отправка военнослужащих НАТО в Украину является нецелесообразной, поскольку наша страна не является членом Альянса.

По словам Кулебы, соответствующие слова президента Чехии являются очередной попыткой испортить отношения между странами, которая завершится неудачей.

"С нетерпением жду в Украине Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало об официальном визите министров Чехии, Австрии и Словакии в Украину. Также раскрывало все подробности переговоров, которые ожидаются уже 7 и 8 февраля.

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УкраинаЧехияДмитрий КулебаМилош Земан