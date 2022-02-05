Главы МИД стран Славковского формата впервые посетят Украину: программа визита

В понедельник и вторник, 7 и 8 января, в Украине с официальным визитом будут находиться министры иностранных дел стран Славковского формата. Речь идет о министрах Чехии, Австрии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

Также министры планируют посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией там.

Ян Липавский, Александр Шалленберг и Иван Корчок встретятся с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата имеет целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - заявили в МИД.

Напомним, в это время в Украине также будет находиться с визитом глава МИД Германии.

Ожидается, что к ней присоединится министр иностранных дел Франции.