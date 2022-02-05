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Главы МИД стран Славковского формата впервые посетят Украину: программа визита

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Украина, Суббота 05 февраля 2022 19:32
Главы МИД стран Славковского формата впервые посетят Украину: программа визита Фото: МИД анонсировал визит министров Чехии, Австрии и Словакии в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник и вторник, 7 и 8 января, в Украине с официальным визитом будут находиться министры иностранных дел стран Славковского формата. Речь идет о министрах Чехии, Австрии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата имеет целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - заявили в МИД.

Ян Липавский, Александр Шалленберг и Иван Корчок встретятся с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ключевыми темами переговоров станут:

  • поддержка Украины в противодействии российской агрессии;
  • воплощение комплексного пакета сдерживания РФ;
  • укрепление взаимодействия по безопасности;
  • поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.

Также министры планируют посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией там.

Напомним, в это время в Украине также будет находиться с визитом глава МИД Германии.

Ожидается, что к ней присоединится министр иностранных дел Франции.

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Чехия Словакия Австрия МИД Украины Визит в Украину Донбасс
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