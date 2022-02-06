Президент Чехії виступив проти відправлення військових НАТО до України: реакція Куліби

Президент Чехії Мілош Земан виступив проти відправки військових НАТО до України. Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це черговою спробою підірвати відносини між країнами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МЗС.
В ефірі для CNN Prima NEWS, Земан заявив, що відправка військовослужбовців НАТО до України є недоцільною, оскільки наша країна не є членом Альянсу.
За словами Кулеби, відповідні слова президента Чехії є черговою спробою зіпсувати відносини між країнами, яка завершиться невдачею.
"З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - додав Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про офіційний візит міністрів Чехії, Австрії та Словаччини до України. Також розкривало усі подробиці переговорів, які очікуються вже 7 та 8 лютого.