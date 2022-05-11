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Президент Чехии разрешил более сотни граждан вступить в ряды армии Украины

Президент Чехии Милош Земан (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессекретаря президента Иржи Овчачека.

Сообщается, что решение должен подписать премьер-министр Петр Фиала.

В начале марта Фиал во время переговоров с Земаном заявил, что невозможно дать коллективную возможность выехать на войну за границу и, несмотря на количество заявлений, невозможно даже предоставить индивидуальное согласование заявителям.

В частности, тогда в Пражский Град обратилось около 300 человек, заинтересованных во вступлении в иностранную армию.

Ранее мы сообщали, что Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России.

Также мы писали, что Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины.

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ЧехияМилош Земан