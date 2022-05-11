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Президент Чехії дозволив понад сотні громадян вступити до лав армії України

Президент Чехії Мілош Земан (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента Іржі Овчачека.

Повідомляється, що рішення має підписати прем'єр-міністр Петро Фіала.

На початку березня Фіала під час переговорів з Земаном заявив, що неможливо дати колективну можливість виїхати на війну за кордон і, зважаючи на кількість заяв, неможливо навіть надати індивідуальне погодження заявникам.

Зокрема, тоді до Празького Граду звернулося близько 300 осіб, зацікавлених у вступу до іноземної армії.

Раніше ми повідомляли, що Чехію включили до Ради ООН з прав людини замість Росії.

Також ми писали, що Німеччина і Чехія посилюють оборонну співпрацю для підтримки України.

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ЧехіяМілош Земан