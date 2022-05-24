Президент Чехії не дозволив 11 громадянам країни вступити в армію України

Президент Чехії Мілош Земан відхилив прохання 11 громадян своєї країни про вступ до армії України. Глава держави прийняв таке рішення на підставі чеського Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента Чехії Їржі Овчачека.

"Президент Чеської Республіки Мілош Земан у вівторок, 24 травня 2022 року, не задовольнив прохання 11 громадян Чехії, дозволити їм вступити до лав Збройних сил України", - написав Овчачек у Twitter. Представник чеського президента пояснив, що Земан прийняв таке рішення на підставі рекомендації Міноборони.