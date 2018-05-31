Президент Чехії призначить прем'єр-міністра 6 червня

У четвер відбулася зустріч Земана та Бабіша, у ході якої була досягнута відповідна домовленість

Президент Чехії Мілош Земан призначить Андрія Бабіша на пост голови уряду 6 червня. Така інформація стала відома після їх зустрічі 31 травня, передає Radio Praha.

"Президент Чеської Республіки Мілош Земан вдруге призначить прем'єр-міністром Андрія Бабіша 6 червня", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зустріч Земана і Бабіша відбулася у заміській резиденції глави держави в замку Лани, за підсумками якої Бабіш зазначив, що після свого призначення отримає "деякий час" на формування Кабінету міністрів.

Крім того, Бабіш зазначив, що голосування про довіру новому уряду може відбутися у період з 10 по 17 липня.

Нагадаємо, у квітні чеські соціал-демократи погодилися повернутися до переговорів, щоб сформувати новий уряд з мільярдером Андрієм Бабішом і його політичною силою.

Зазначимо, що центристський рух Бабіша ANO переміг на парламентських виборах у жовтні, але його уряд не зміг здобути обов'язковий вотум довіри в січні і мав піти у відставку.