Президент Бразилії зустрівся з представниками України та РФ перед інавгурацією

Лула, який буде приведений до присяги у неділю, повідомив, що окремо зустрічався зі спікером Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та віцепрем'єр-міністр України Юлією Свириденком.

Вони прибули до Бразилії, щоб представляти свої країни на інавгурацію Лули. Політики також зустрілися із новим міністром закордонних справ Мауро Вієйрою.

Лула сказав Матвієнку, що Бразилія бажає "миру і того, щоб сторони знайшли точки дотику, щоб покласти край конфлікту", який розпочався, коли Москва вдерлася в Україну 24 лютого.

За його словами, Свириденко принесла йому звіт про ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що президент Бразилії Жаїр Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії завершилися 31 жовтня вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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