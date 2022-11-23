Болсонару оскаржує результат виборів президента Бразилії, які він програв, - ЗМІ

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Видання пише, що у скарзі Болсонару зазначає, що деякі голоси мають бути "визнані недійсними".

"У старих моделях машин для голосування були ознаки серйозних збоїв, які породжують невизначеність і унеможливлюють перевірку отриманих результатів", - йдеться у скарзі.

Однак, скарзі не прогнозують успіху, бо перемога Лули да Сілві була визнана Вищим виборчим судом країни та міжнародною спільнотою.

"Бразильська партія соціал-демократії, традиційний суперник Болсонару і його політичної сили, назвала скаргу "безглуздою", написавиши, що їй чинитимуть опір "інститути, міжнародне співтовариство і бразильське суспільство", - пише видання.

Тим не менш, журналісти зазначають, що така ситуація може надати нових сил протестному руху, який відмовляється визнавати результати виборів.

Зазначимо, що Болсонару офіційно ще не визнав своєї поразки, але уповноважив уряд розпочати процедуру передачі повноважень.