Президент Бразилии встретился с представителями Украины и РФ перед инаугурацией

Лула, который будет приведен к присяге в воскресенье, сообщил, что отдельно встречался со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Они прибыли в Бразилию, чтобы представлять свои страны на инаугурации Лулы. Политики также встретились с новым министром иностранных дел Мауро Виейрой.

Лула сказал Матвиенко, что Бразилия желает "мира и того, чтобы стороны нашли точки соприкосновения, чтобы положить конец конфликту", который начался, когда Москва вторглась в Украину 24 февраля.

Ао его словам, Свириденко принесла ему отчет о ситуации в Украине.

Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Лули да Силви.

Ранее сообщалось, что в Бразилии завершились 31 октября выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

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