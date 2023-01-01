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Президент Бразилии встретился с представителями Украины и РФ перед инаугурацией

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Брализия, Воскресенье 01 января 2023 04:10
Президент Бразилии встретился с представителями Украины и РФ перед инаугурацией Фото: Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в субботу с представителями России и Украины накануне своей инаугурации и призвал к прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Лула, который будет приведен к присяге в воскресенье, сообщил, что отдельно встречался со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Они прибыли в Бразилию, чтобы представлять свои страны на инаугурации Лулы. Политики также встретились с новым министром иностранных дел Мауро Виейрой.

Лула сказал Матвиенко, что Бразилия желает "мира и того, чтобы стороны нашли точки соприкосновения, чтобы положить конец конфликту", который начался, когда Москва вторглась в Украину 24 февраля.

Ао его словам, Свириденко принесла ему отчет о ситуации в Украине.

Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Лули да Силви.

Ранее сообщалось, что в Бразилии завершились 31 октября выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

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