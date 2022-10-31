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У Бразилії обрали нового президента

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Понеділок 31 жовтня 2022 01:21
У Бразилії обрали нового президента Фото: Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг на президентських виборах у Бразилії (spiegel.de)
Автор: Олег Васьків

У Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати, оприлюднені на сайті Вищого виборчого суду.

У другому турі його підтримали 50,8% громадян. Він обійшов свого конкурента Жаіра Болсонару, що набрав 49,1%.

В абсолютних числах різниця склала понад два мільйони голосів при явці близько 80%.

До моменту обробки двох третин протоколів Болсонару лідирував, проте Лула да Сілва швидко скоротив відставання за рахунок підтримки у північно-східних штатах і малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.

Що відомо про Лулу да Сілву

Лула да Сілва керував Бразилією з 2003 до 2011 року.

У 2018 році його було засуджено за корупцію, що не дозволило йому балотуватися на новий термін. У березні минулого року вирок скасували.

Нагадаємо, у Бразилії перед виборами застрелили представника опозиційної Робітничої партії.

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