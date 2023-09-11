Президент Бразилії змінив свою думку щодо арешту Путіна у разі його візиту

"Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту наступного року - ред.), то рішення (про можливий арешт - ред.) має приймати судова влада, а не мій уряд", - сказав Лула.

Зазначимо, що Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування МКС.

"Я хочу знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір МКС і чому наша країна підписала його", - сказав Лула.

Що цьому передувало

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

Зазначимо, що Путін пропустив останні два саміти G20 на Балі і в Нью-Делі. Росію на них представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

При цьому президент Бразилії пообіцяв не арештовувати Путіна у разі його візиту до країни.

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