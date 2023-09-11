Президент Бразилии изменил свое мнение об аресте Путина в случае его визита

"Если Путин решит присоединиться (к саммиту в следующем году - ред.), то решение (о возможном аресте - ред.) должны принимать судебные власти, а не мое правительство", - сказал Лула.

Отметим, что Бразилия подписала Римский устав, которые привел к учреждению МКС.

"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор МКС и почему наша страна подписала его", - сказал Лула.

Что этому предшествовало

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Таким образом, все страны, которые ратифицировали Римский устав, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.

Отметим, что Путин пропустил последние два саммита G20 на Бали и Нью-Дели. Россию на них представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина в случае его визита в страну.

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