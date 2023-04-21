Президент Бразилії змінить риторику та перестане критикувати США за допомогу Україні, - ЗМІ

"Нещодавно Лула розлютив багатьох на Заході, коли закликав Сполучені Штати Америки та європейських союзників припинити постачання зброї Україні. За його словами, це "вони затягують" війну РФ проти України", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що офіційні особи в Бразилії визнали, що коментарі Лули викликали "непотрібний шум". За їх словами, це підриває нейтралітет та авторитет Бразилії як посередника у "мирних переговорах", які Лула запропонував зібрати разом із країнами, не залученими до війни.

"Лула змінить своє повідомлення під час візитів до Португалії та Іспанії і уникатиме критики західних союзників. Бразилія не хоче створювати враження, що ми підтримуємо те, що зробила Росія", - сказав чиновник у Бразилії на умовах анонімності.

Бразильський лідер прибуває до Португалії, де проведе зустріч із президентом країни Марсело Ребелу та прем'єр-міністром Антоніу Коштою. Потім він вирушить до Мадриду, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Експерти вважають, що європейські лідери скористаються своїм впливом, щоб переконати Лулу поглянути на війну в іншому світлі та відмовитись від критики допомоги НАТО для оборони України.