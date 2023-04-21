Президент Бразилії змінить риторику та перестане критикувати США за допомогу Україні, - ЗМІ

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва уникне критики США та Європи за їхню допомогу Україні під час візиту до Португалії цими вихідними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Нещодавно Лула розлютив багатьох на Заході, коли закликав Сполучені Штати Америки та європейських союзників припинити постачання зброї Україні. За його словами, це "вони затягують" війну РФ проти України", - йдеться у матеріалі.
Reuters пише, що офіційні особи в Бразилії визнали, що коментарі Лули викликали "непотрібний шум". За їх словами, це підриває нейтралітет та авторитет Бразилії як посередника у "мирних переговорах", які Лула запропонував зібрати разом із країнами, не залученими до війни.
"Лула змінить своє повідомлення під час візитів до Португалії та Іспанії і уникатиме критики західних союзників. Бразилія не хоче створювати враження, що ми підтримуємо те, що зробила Росія", - сказав чиновник у Бразилії на умовах анонімності.
Бразильський лідер прибуває до Португалії, де проведе зустріч із президентом країни Марсело Ребелу та прем'єр-міністром Антоніу Коштою. Потім він вирушить до Мадриду, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Експерти вважають, що європейські лідери скористаються своїм впливом, щоб переконати Лулу поглянути на війну в іншому світлі та відмовитись від критики допомоги НАТО для оборони України.
Нещодавно бразильський лідер заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Луїз Інасіо Лула да Сілва вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.
При цьому у Білому домі заявили, що Бразилія лише повторює російську та китайську пропаганду, але не прагне миру в Україні.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав, що Україна спостерігає за "мирними ініціативами" президента Бразилії для завершення війни. Проте закликає не ставитися однаково до країни-агресора та сторони, яка захищається.
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