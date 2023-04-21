RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Бразилии сменит риторику и перестанет критиковать США за помощь Украине, - СМИ

Фото: Луиз Инасио Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва избежит критики США и Европы за их помощь Украине во время визита в Португалию на этих выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Недавно Лула разозлил многих на Западе, когда призвал Соединенные Штаты Америки и европейских союзников прекратить поставки оружия Украине. По его словам, это "они затягивают" войну РФ против Украины", - говорится в материале.

Reuters пишет, что официальные лица в Бразилии признали, что комментарии Лулы вызвали "ненужный шум". По их словам, это подрывает нейтралитет и авторитет Бразилии как посредника в "мирных переговорах", которые Лула предложил собрать вместе со странами, не вовлеченными в войну.

"Лула изменит свое сообщение во время визитов в Португалию и Испанию и будет избегать критики западных союзников. Бразилия не хочет производить впечатление, что мы поддерживаем то, что сделала Россия", - сказал чиновник в Бразилии на условиях анонимности.

Бразильский лидер прибывает в Португалию, где проведет встречу с президентом страны Марсело Ребелу и премьер-министром Антониу Коштой. Затем он отправится в Мадрид, чтобы встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Эксперты считают, что европейские лидеры воспользуются своим влиянием, чтобы убедить Лулу взглянуть на войну в другом свете и отказаться от критики помощи НАТО в обороне Украины.

Недавно бразильский лидер заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Луиз Инасио Лула да Силва считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

При этом в Белом доме заявили, что Бразилия только повторяет российскую и китайскую пропаганду, но не стремится к миру в Украине.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что Украина наблюдает за "мирными инициативами" президента Бразилии для завершения войны. Однако призывает не относиться одинаково к стране-агрессору и защищаемой стороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиБразилияВойна в Украине