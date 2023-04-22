Президент Бразилії відповів на запрошення відвідати Україну: відправить спецпомічника

За його словами, спецпомічник Селсо Аморім вирушить до України за дорученням президента.

"Президент прийняв рішення та доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екскерівник МЗС, який вже був у Росії, відвідає Україну", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що точна дата візиту ще не визначена та згадав "питання безпеки".

Відповідаючи на запитання про останні виступи бразильського лідера, у яких він прирівнював Росію та Україну й звинувачував США та Європейський Союз у затягуванні війни, Маседо сказав, що президента "неправильно витлумачили".

Зазначається, що цю заяву він зробив після зустрічі з представниками Асоціації українців у Португалії.