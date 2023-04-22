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Президент Бразилії відповів на запрошення відвідати Україну: відправить спецпомічника

Фото: Луїз Інасіо Лула да Сілва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відповів на пропозицію відвідати Україну. Сам він не приїде до Києва, але відправить свого спецпомічника.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Brasil, про це розповів керівник генерального секретаріату адміністрації президента Бразилії Марсіо Маседо.

За його словами, спецпомічник Селсо Аморім вирушить до України за дорученням президента.

"Президент прийняв рішення та доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екскерівник МЗС, який вже був у Росії, відвідає Україну", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що точна дата візиту ще не визначена та згадав "питання безпеки".

Відповідаючи на запитання про останні виступи бразильського лідера, у яких він прирівнював Росію та Україну й звинувачував США та Європейський Союз у затягуванні війни, Маседо сказав, що президента "неправильно витлумачили".

Зазначається, що цю заяву він зробив після зустрічі з представниками Асоціації українців у Португалії.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Луїз Інасіо Лула да Сілва вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

Після цього в МЗС України запросили президента Бразилії відвідати нашу країну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Пізніше Луїс Інасіу Лула да Сілва все ж засудив порушення Росією територіальної цілісності України. Водночас він знову закликав до посередництва у припиненні війни попри критику щодо його "мирної ініціативи".

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