Президент Бразилии ответил на приглашение посетить Украину: отправит спецпомощника

По его словам, спецпомощник Селсо Аморим отправится в Украину по поручению президента.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-глава МИД, который уже был в России, посетит Украину", - говорится в сообщении.

Он отметил, что точная дата визита еще не определена и упомянул "вопрос безопасности".

Отвечая на вопрос о последних выступлениях бразильского лидера, в которых он приравнивал Россию и Украину и обвинял США и Европейский Союз в затягивании войны, Маседо сказал, что президента "неправильно истолковали".

Это заявление он сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии.