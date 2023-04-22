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Президент Бразилии ответил на приглашение посетить Украину: отправит спецпомощника

Фото: Луиз Инасио Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва ответил на предложение посетить Украину. Сам он не приедет в Киев, но отправит своего спецпомощника.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Brasil , об этом рассказал руководитель генерального секретариата администрации президента Бразилии Марсио Маседо.

По его словам, спецпомощник Селсо Аморим отправится в Украину по поручению президента.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-глава МИД, который уже был в России, посетит Украину", - говорится в сообщении.

Он отметил, что точная дата визита еще не определена и упомянул "вопрос безопасности".

Отвечая на вопрос о последних выступлениях бразильского лидера, в которых он приравнивал Россию и Украину и обвинял США и Европейский Союз в затягивании войны, Маседо сказал, что президента "неправильно истолковали".

Это заявление он сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Луиз Инасио Лула да Силва считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

После этого в МИД Украины пригласили президента Бразилии посетить нашу страну, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Позже Луис Инасиу Лула да Силва все же осудил нарушение Россией территориальной целостности Украины. В то же время он снова призвал к посредничеству в прекращении войны, несмотря на критику относительно его "мирной инициативы".

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