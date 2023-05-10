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Президент Бразилії на саміті G7 хоче запропонувати своє "посередництво" у війні в Україні

Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову заявив про своє бажання виступити посередником у мирних переговорах України та РФ. Він хоче обговорити це питання на саміті країн G7 в Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metropoles.

Бразильський лідер під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів заявив, що мир в Україні може бути досягнутий шляхом переговорів. На його думку, Бразилія допоможе знайти "золоту середину".

"да Сілва.

Він заявив, що вже обговорював урегулювання "українського конфлікту" з лідерами Китаю, Великої Британії та Нідерландів. Також президент Бразилії збирається підняти цю тему під час зустрічей на полях саміту G7, який відбудеться в Японії.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Він вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" розпочати переговори.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ України відповіли бразильському лідеру та запросили до України.

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