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Президент Бразилии на саммите G7 хочет предложить свое "посредничество" в войне в Украине

Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова заявил о своем желании выступить посредником в мирных переговорах Украины и РФ. Он хочет обсудить этот вопрос на саммите стран G7 в Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metropoles.

Бразильский лидер во время встречи с премьер-министром Нидерландов заявил, что мир в Украине может быть достигнут путем переговоров. По его мнению, Бразилия поможет найти "золотую середину".

да Силва.

Он заявил, что уже обсуждал урегулирование "украинского конфликта" с лидерами Китая, Великобритании и Нидерландов. Также президент Бразилии намерен поднять эту тему во время встреч на полях саммита G7, который состоится в Японии.

Напомним, ранее президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Он считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины ответили бразильскому лидеру и пригласили в Украину.

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