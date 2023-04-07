Президент Бразилії пропонує Україні відмовитися від Криму для припинення війни

При цьому він зазначив, що президент Росії Володимир Путін" не може захопити територію України".

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вторгся, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - сказав президент Бразилії.

Варто зауважити, як пояснили нещодавно на Банковій, Україна не піде на жодні територіальні компроміси і це так само стосується питання Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва має намір запропонувати Китаю створити так званий "клуб миру" для припинення війни в Україні. Це він нібито маж обговорити під час зустрічі в Пекіні із Сі Цзіньпіном.

Також ми писали, що президент Бразилії Луїс намагається стати посередником у майбутніх переговорах між Україною та ЄС. Таким чином лідер хоче повернути Бразилію на політичну арену.

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