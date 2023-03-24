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Президент Бразилії запропонує створити "мирний клуб" щодо України під час візиту до Китаю, - FT

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П'ятниця 24 березня 2023 17:22
Президент Бразилії запропонує створити "мирний клуб" щодо України під час візиту до Китаю, - FT Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонує створити "мирний клуб" з Китаєм для посередництва у припиненні війни в Україні. Про це він заявить, коли вирушить до Пекіна цього тижня для зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив Бразилії після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але чинить опір об'єднанню із західними країнами, які надсилають зброю в Україну для відбиття вторгнення Росії.

"Ми дуже зацікавлені у сприянні або допомозі в організації зустрічі, яка призведе до мирного процесу. Президент багато разів говорив, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Він зацікавлений у мирних розмовах", - заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

На початку цього року президент Бразилії заявив, що просуватиме ідею створення групи країн-посередників, сказавши, що "Китаю настав час забруднити руки".

"Я пропоную створити групу країн, які спробують сісти за стіл переговорів з Україною і Росією, щоб спробувати знайти мир", - додав він.

Деякі аналітики були налаштовані скептично.

"Бразилія - це держава, яка прагне успіху. Вона хоче бачити себе у світі, роблячи свій внесок у вирішення проблем і відповідаючи на глобальні виклики. Проблема в тому, що Бразилія не в змозі вплинути на результат цієї війни, і багато хто вважає її нейтральним арбітром, враховуючи... її членство в БРІКС", - заявив старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Раян Берг.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Китаю слід розуміти українську сторону у боротьбі з російською агресією.

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Бразилия Китай Війна Росії проти України
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