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Перед візитом до Пекіну. Байден та Макрон обговорили підтримку Китаєм Росії, - Держдеп

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Вашингтон, П'ятниця 07 квітня 2023 08:58
Перед візитом до Пекіну. Байден та Макрон обговорили підтримку Китаєм Росії, - Держдеп Фото: у Держдепі США заявили, що Китай підтримує РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай підтримує Росію у війні проти України. Таким чином Пекін кидає виклик міжнародному порядку.

Про це заявив представник Держдепу США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Він зазначив, що перед візитом до Пекіна президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з американським лідером Джо Байденом. Під час бесіди вони підтвердили непохитну підтримку України.

Водночас президенти обговорили підтримку Росії з боку Китаю. За словами Петаля, Байден та Макрон "поділяють занепокоєння щодо виклику, який Китай кидає міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах".

"Продовжується підтримка Пекіном війни Росії проти України. Я дозволю нашим французьким союзникам детальніше говорити про їхні стосунки з КНР, але це те, на чому ми зараз перебуваємо", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 6 квітня зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Однією з головним тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін "може привести Росії до тями та повернути всіх за стіл переговорів".

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