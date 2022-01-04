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Президент Бразилии попал в больницу: медики рассказали о его самочувствии

Автор: Наталья Скороход

Медики сообщили о самочувствии президента Бразилии Жаира Болсонару. Как известно, президента госпитализировали в Сан-Пауло из-за проблем с желудком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении больницы Vila Nova, куда был доставлен Болсонару, говорится, что

Напомним, что Болсонару госпитализировали в больницVila Nova Star в Сан-Паулу. Причиной госпитализации президента Бразилии стало подозрение на кишечную непроходимость.

Ранее сообщалось, что Болсонару отдыхал в южном штате Санта-Катарина во время наводнений в Бразилии. В то время спасатели эвакуировали из своих домов более 50 тысяч людей.

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ПрезидентБразилия