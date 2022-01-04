RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Бразилії потрапив до лікарні: медики розповіли про його самопочуття

Автор: Наталья Скороход

Медики повідомили про самопочуття президента Бразилії Жаіра Болсонару. Як відомо, президента госпіталізували в Сан-Пауло через проблеми зі шлунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві лікарні Vila Nova, куди було доставлено Болсонару, йдеться, що стан президента покращується. Однак поки що невідомо, чи знадобиться йому операція через кишкову непрохідність.

Нагадаємо, що Болсонару госпіталізували в лікарню Nova Star в Сан-Паулу. Причиною госпіталізації президента Бразилії стала підозра на кишкову непрохідність.

Раніше повідомлялося, що Болсонару відпочивав у південному штаті Санта-Катаріна під час повеней у Бразилії. У той час рятувальники евакуювали зі своїх будинків понад 50 тисяч людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПрезидентБразилия