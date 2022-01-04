Президент Бразилії потрапив до лікарні: медики розповіли про його самопочуття

Медики повідомили про самопочуття президента Бразилії Жаіра Болсонару. Як відомо, президента госпіталізували в Сан-Пауло через проблеми зі шлунком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві лікарні Vila Nova, куди було доставлено Болсонару, йдеться, що стан президента покращується. Однак поки що невідомо, чи знадобиться йому операція через кишкову непрохідність.
Нагадаємо, що Болсонару госпіталізували в лікарню Nova Star в Сан-Паулу. Причиною госпіталізації президента Бразилії стала підозра на кишкову непрохідність.
Раніше повідомлялося, що Болсонару відпочивав у південному штаті Санта-Катаріна під час повеней у Бразилії. У той час рятувальники евакуювали зі своїх будинків понад 50 тисяч людей.