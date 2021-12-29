В Бразилии эвакуировали 50 тысяч людей из-за наводнений

В Бразилии из-за наводнений эвакуировали уже 50 тысяч человек. В результате стихии 20 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Наиболее пострадавшим от наводнения в Бразилии является штат Баия. Губернатор штата Руи Коста сообщил журналистам, что почти 50 000 человек были перемещены, и необходимо будет построить 5 000 новых домов стоимостью 400 миллионов реалов.

"Разграбление огромно. Похоже, что Баия подверглась бомбардировке", - сказал он.

Министр регионального развития Бразилии Рожерио Мариньо сообщил, что в ближайшее время ожидается дополнительная помощь. Правительство выделило 200 миллионов реалов (35,5 миллиона долларов) в качестве средств для оказания помощи.

"Мы ждем более детальной оценки (ущерба), чтобы увидеть, что необходимо, и мы сделаем все необходимое", - сказал министр.

При этом также интересно, что президент страны Жаир Болсонару в настоящее время отдыхает в южном штате Санта-Катарина. На своей странице в Twitter он объявил, что пострадавшему региону выделят помощь.