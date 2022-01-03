Президента Бразилии госпитализировали: что произошло
Фото: президент Бразилии Жаир Болсонар (Getty Images)
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Причина - лечение возможной кишечной непроходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NDTV.
66-летнего Болсонару доставили в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу.
В июле Болсонару госпитализировали из-за хронической икоты, которая длилась более 10 дней.
После того, как президент Бразилии получил ножевое ранение в живот во время кампании 2018 года, его состояние здоровья вызвало беспокойство.