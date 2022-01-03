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Президента Бразилии госпитализировали: что произошло

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Бразилиа, Понедельник 03 января 2022 14:49
Президента Бразилии госпитализировали: что произошло Фото: президент Бразилии Жаир Болсонар (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Причина - лечение возможной кишечной непроходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NDTV.

66-летнего Болсонару доставили в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу.

В июле Болсонару госпитализировали из-за хронической икоты, которая длилась более 10 дней.

После того, как президент Бразилии получил ножевое ранение в живот во время кампании 2018 года, его состояние здоровья вызвало беспокойство.

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