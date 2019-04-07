Болтон призвал Мадуро прислушаться к протестующим в Венесуэле

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Также Мадуро призвали принять предложение оппозиции страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти с поста президента страны. Как информирует РБК-Украина, об этом в своем Twitter заявил советник президента Соединенных Штатов Джон Болтон.

В Венесуэле из-за гуманитарного кризиса, в частности - перебоев с электричеством и водоснабжением, проходят протесты в поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Митингующие требуют Мадуро уйти в оставку.

По словам советника американского президента, действующему президенту Венесуэлы стоит прислушаться к этим требованиям.

"Мадуро должен прислушаться к громкому голосу венесуэльского народа, принять предложение временного президента Гуайдо об амнистии и встать на путь демократического перехода в Венесуэле", - написал Болтон.

Он также добавил, что заявления от Мадуро об уходе также ждут множество государств, которые выступают за демократическое решение политического и экономического кризиса в стране.

Напомним, во время акции протеста 6 апреля в Каракасе арестовали двух оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд Венесуэлы обратился к ассамблее с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность Гуайдо. Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти.

Такой шаг уже осудили страны Евросоюза и назвали решение против Гуайдо нарушением венесуэльской конституции.