Президент Болгарії йде у відставку

За словами Радева, він планує створити політичний проєкт і має намір "змінити статус-кво". Однак президент не розкрив деталі свого майбутнього політичного проєкту.

"Я переконаний, що Іліана Йотова (віцепрезидент Болгарії - ред.) буде гідним главою держави", - сказав він.

Глава держави додав, що навіть незважаючи на вступ до Євросоюзу, болгари "не вірять ЗМІ і не розраховують на правосуддя", вони двічі виходили на протестувати на площі. При цьому в європейській Болгарії "великий відсоток людей почуваються бідними".