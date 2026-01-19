Президент Болгарії йде у відставку

Президент Болгарії Румен Радев оголосив, що завтра, 20 січня, він подасть у відставку зі своєї посади.
Як передає РБК-Україна, заяву Радева наводить bTV Новините.
За словами Радева, він планує створити політичний проєкт і має намір "змінити статус-кво". Однак президент не розкрив деталі свого майбутнього політичного проєкту.
"Я переконаний, що Іліана Йотова (віцепрезидент Болгарії - ред.) буде гідним главою держави", - сказав він.
Глава держави додав, що навіть незважаючи на вступ до Євросоюзу, болгари "не вірять ЗМІ і не розраховують на правосуддя", вони двічі виходили на протестувати на площі. При цьому в європейській Болгарії "великий відсоток людей почуваються бідними".
Нагадаємо, ще 2023 року президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про безоплатну передачу Україні бронетехніки, повернувши його на повторне обговорення в парламенті.
Радев пояснював своє рішення тим, що бронетехніка підвищеної прохідності може бути важлива для охорони болгарського кордону і допомоги населенню під час катастроф і аварій, зокрема у важкодоступних районах.
Цього ж року Радев звинувачував Україну в тому, що вона "наполягає" на продовженні війни проти РФ.
Водночас у травні 2025 року глава болгарської держави, коментуючи допомогу Україні, стверджував, що Європа вкладає ресурси "у справу, яка приречена".
Він заявляв, що постачання зброї Україні "не наближає її до перемоги, але призводить до нових жертв і руйнувань".
Варто зауважити, що Радев обіймає посаду президента Болгарії з 2017 року.