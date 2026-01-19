RU

Президент Болгарии уходит в отставку

Фото: Румен Радев, президент Болгарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Болгарии Румен Радев объявил, что завтра, 20 января, он подаст в отставку со своей должности.

Как передает РБК-Украина, заявление Радева приводит bTV Новините.

По словам Радева, он планирует создать политический проект и намерен "изменить статус-кво". Однако президент не раскрыл детали своего будущего политического проекта.

"Я убежден, что Илиана Йотова (вице-президент Болгарии - ред.) будет достойным главой государства", - сказал он. 

Глава государства добавил, что даже несмотря на вступление в Евросоюз, болгары "не верят СМИ и не рассчитывают на правосудие", они дважды выходили на протестовать на площади. При этом в европейской Болгарии "большой процент людей чувствуют себя бедными". 

Скандальные решения и заявления Радева по Украине

Напомним, еще в 2023 году президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о бесплатной передаче Украине бронетехники, вернув его на повторное обсуждение в парламенте.

Радев объяснял свое решение тем, что бронетехника повышенной проходимости может быть важна для охраны болгарской границы и помощи населению при катастрофах и авариях, включая труднодоступные районы.

В этом же году Радев обвинял Украину в том, что она "настаивает" на продолжении войны против РФ.

При этом в мае 2025 года глава болгарского государства, комментируя помощь Украине, утверждал, что Европа вкладывает ресурсы "в дело, которое обречено".

Он заявлял, что поставки оружия Украине "не приближают ее к победе, но приводят к новым жертвам и разрушениям".

Стоит заметить, что Радев занимает должность президента Болгарии с 2017 года.

