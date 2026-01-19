Президент Болгарии уходит в отставку

По словам Радева, он планирует создать политический проект и намерен "изменить статус-кво". Однако президент не раскрыл детали своего будущего политического проекта.

"Я убежден, что Илиана Йотова (вице-президент Болгарии - ред.) будет достойным главой государства", - сказал он.

Глава государства добавил, что даже несмотря на вступление в Евросоюз, болгары "не верят СМИ и не рассчитывают на правосудие", они дважды выходили на протестовать на площади. При этом в европейской Болгарии "большой процент людей чувствуют себя бедными".