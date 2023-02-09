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Президент Болгарії про відправку зброї Україні: гасіння пожежі бензином

Фото: президент Болгарії Румен Радєв (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Болгарія виступила проти відправки зброї до України. Президент Болгарії Румен Радєв вважає, що відправка зброї в Україну прирівнюється до "гасіння пожежі бензином".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, змістити акцент здебільшого на заходи щодо її припинення та відновити всі дипломатичні зусилля у пошуках мирного рішення", - сказав він перед самітом ЄС.

Болгарія, додав він, продовжить допомагати українським біженцям у країні "у міру своїх можливостей".

"Але я закликаю ЄС використати всю свою силу та всі свої інструменти, щоб ми могли повернути дебати у бік припинення війни та дипломатичних зусиль для миру", - додав він.

Як повідомлялося, Болгарія проводила таємні поставки радянських снарядів та палива Україні на ранньому етапі війни, коли наша країна відчувала гостру потребу в такій допомозі.

Нагадаємо, парламент Болгарії лише в середині грудня 2022 року схвалив постачання зброї до України.

При цьому ще наприкінці жовтня 2022 року у ЗМІ з'являлася інформація, що Болгарія є одним із найбільших постачальників зброї до України.

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