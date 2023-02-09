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Президент Болгарии об отправке оружия Украине: тушение пожара бензином

Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Болгария выступила против отправки оружия в Украину. Президент Болгарии Румен Радев считает, что отправка оружия в Украину приравнивается к "тушению пожара бензином".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Настало время, через год после начала этой кровавой войны, сместить акцент в основном на меры по ее прекращению и возобновить все дипломатические усилия в поисках мирного решения", - сказал он перед саммитом ЕС.

Болгария, добавил он, продолжит помогать украинским беженцам в стране "по мере своих возможностей".

"Но я призову ЕС использовать всю свою силу и все свои инструменты, чтобы мы могли повернуть дебаты в сторону прекращения войны и дипломатических усилий для мира", - добавил он.

Как сообщалось, Болгария проводила тайные поставки советских снарядов и топлива Украине на раннем этапе войны, когда наша страна испытывала острую потребность в такой помощи.

Напомним, парламент Болгарии только в середине декабря 2022 года одобрил поставки оружия в Украину.

При этом еще в конце октября 2022 года в СМИ появлялась информация, что Болгария является одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину.

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БолгарияОружие в Украине