ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Болгарии выразил недоверие правительству

Новости » Политика     04.02.2020 - 22:19
Президент Болгарии выразил недоверие правительству
Фото: Румен Радеев (www.facebook.com/President.bg)

По словам Румена Радева, правительство не действует в интересах граждан страны.

Президент Болгарии Румен Радев выразил недоверие правительству страны во главе с Бойко Борисовым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.

По словам болгарского президента, правительство не действует в интересах граждан страны.

"На сегодня я официально выражаю недоверие правительству, который не действует в интересах болгарских граждан и является ответственным за острый кризис в нашем обществе", - заявил Радев.

При этом он добавил, что уже три года призывает правительство ответственно и эффективно работать в интересах болгар не как политический противник, а как глава государства, понимая и заботясь о будущем Болгарии. К сожалению, констатировал он, этого не произошло.

Заканчивая свое обращение, президент Радев заявил, что "будущее Болгарии - быть свободным европейским государством, чьи граждане не боятся репрессий и доверяют закона".

Со своей стороны, болгарский премьер-министр Бойко Борисов подчеркнул, что президент вмешивается в распределение власти.

Напомним, 20 января в Болгарии внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова. По мнению болгарской оппозиционной Социалистической партии, правительство Борисова не справился с импортом мусора и скандалом с водоснабжением.

Кроме того, парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства прем'єра Майи Санду. Вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101. Прозападное правительство под руководством Санду проработал п'пять месяцев.

Зеленский и премьер Болгарии обсудили экстрадицию Левина в Украину В парламент Румынии внесли предложение о вотуме недоверия правительству
Новости Украины Болгариянедоверие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь