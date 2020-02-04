Президент Болгарии выразил недоверие правительству

Фото: Румен Радеев (www.facebook.com/President.bg)

По словам Румена Радева, правительство не действует в интересах граждан страны.

Президент Болгарии Румен Радев выразил недоверие правительству страны во главе с Бойко Борисовым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.

По словам болгарского президента, правительство не действует в интересах граждан страны.

"На сегодня я официально выражаю недоверие правительству, который не действует в интересах болгарских граждан и является ответственным за острый кризис в нашем обществе", - заявил Радев.

При этом он добавил, что уже три года призывает правительство ответственно и эффективно работать в интересах болгар не как политический противник, а как глава государства, понимая и заботясь о будущем Болгарии. К сожалению, констатировал он, этого не произошло.

Заканчивая свое обращение, президент Радев заявил, что "будущее Болгарии - быть свободным европейским государством, чьи граждане не боятся репрессий и доверяют закона".

Со своей стороны, болгарский премьер-министр Бойко Борисов подчеркнул, что президент вмешивается в распределение власти.

Напомним, 20 января в Болгарии внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова. По мнению болгарской оппозиционной Социалистической партии, правительство Борисова не справился с импортом мусора и скандалом с водоснабжением.

Кроме того, парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства прем'єра Майи Санду. Вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101. Прозападное правительство под руководством Санду проработал п'пять месяцев.